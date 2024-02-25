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Нуман Куртулмуш: Армянские диаспоры в Европе и Америке не хотят мира в регионе

Нуман Куртулмуш: Армянские диаспоры в Европе и Америке не хотят мира в регионе "У Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире с Азербайджаном".
Внешняя политика
25 февраля 2024 г. 16:47
Нуман Куртулмуш: Армянские диаспоры в Европе и Америке не хотят мира в регионе

"У Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время беседы с журналистами на борту самолета, возвращаясь из Баку, где принимал участие в 14-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Председатель парламента также выделил роль армянской диаспоры в Европе и Америке как препятствие на пути к миру: "Проблема между Арменией и Азербайджаном связана не с армянами, живущими в Армении, а с армянскими диаспорами в Европе и Америке, и с кругами, которые не хотят мира в этом регионе".

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Версия на азербайджанском языке Kurtulmuş: Ermənistanla Azərbaycan arasındakı problem Avropa və Amerikadakı erməni diasporudur

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