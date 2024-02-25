Нуман Куртулмуш: Армянские диаспоры в Европе и Америке не хотят мира в регионе

"У Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире с Азербайджаном".

"У Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время беседы с журналистами на борту самолета, возвращаясь из Баку, где принимал участие в 14-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Председатель парламента также выделил роль армянской диаспоры в Европе и Америке как препятствие на пути к миру: "Проблема между Арменией и Азербайджаном связана не с армянами, живущими в Армении, а с армянскими диаспорами в Европе и Америке, и с кругами, которые не хотят мира в этом регионе".