НПО Турции поддержали протестующих на дороге Шуша-Ханкенди

Турецко-азербайджанский Фонд Дружбы и солидарности (TADIV) и группа неправительственных организаций (НПО), базирующиеся в Анкаре, провели пресс-конференцию в знак солидарности с нашими соотечественниками, проводящими акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди

Турецко-азербайджанский Фонд Дружбы и солидарности (TADIV) и группа неправительственных организаций (НПО), базирующиеся в Анкаре, провели пресс-конференцию в знак солидарности с нашими соотечественниками, проводящими акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди в связи с незаконно эксплуатируемыми в Карабахе, подвергшимися экологическому террору азербайджанскими землями.

Как сообщает турецкое бюро Report, на пресс-конференции глава TADİV Айгюн Эттар заявила, что в ближайшее время делегация, начавшая с сегодняшнего дня кампанию поддержки, посетит Азербайджан и примет участие в акции.

A.Эттар сказала, что против очередной незаконной эксплуатации Арменией и ее сторонниками азербайджанских земель в Карабахе НПО из Турции готовы всячески поддерживать своих коллег из Азербайджана.

Глава TADİV сказала, что заявление, принятое на мероприятии по этому вопросу, будет направлено во все международные организации, включая представительство ООН, расположенное в Анкаре.