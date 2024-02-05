НПО провели консультационную встречу по вопросам COP29

Общественное объединение "Служба здоровью" организовало глобальную консультационную встречу на тему "Как организации гражданского общества могут участвовать в COP29".

Как сообщает Report, встреча проходила в онлайн-формате.

В ней приняли участие до 80 представителей неправительственных организаций (НПО) в сфере экологии и здравоохранения, экспертов по климату, университетов и аналитических центров из США, Канады, Великобритании, Молдовы, России, Албании, Пакистана, Индии, Бангладеш, Нигерии, Кении, Зимбабве, Ботсваны, Индонезии, Чада и др.

Участники встречи обсудили предстоящую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая пройдет в Азербайджане, и рассказали о своих ожиданиях от этого мероприятия.

Глава Общественного объединения "Служба здоровью" Парвана Велиева разъяснила вопросы, связанные с регистрацией НПО для участия в мероприятиях COP29. Она рассказала о процедуре получения статуса наблюдателя, необходимого для участия в обсуждениях об изменении климата в рамках COP.