НПО: Просим международные организации обеспечить соблюдение Арменией экологических норм

"Мы просим международные организации обеспечить соблюдение международных экологических норм путем мониторинга деятельности промышленных предприятий в Армении".

"Мы просим международные организации обеспечить соблюдение международных экологических норм путем мониторинга деятельности промышленных предприятий в Армении".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении действующих в Азербайджане организаций гражданского общества к Организации Объединенных Наций и международному сообществу.

"Мы знаем, что ООН и международные организации играют важнейшую роль в решении экологических проблем и могут оказать содействие в решении экологических проблем, вызванных действиями Армении. Мы считаем, что они могут содействовать дипломатическим переговорам и диалогу между затронутыми странами для решения экологических проблем. Они могут выступить в качестве посредников, способствуя диалогу и сотрудничеству в поиске взаимовыгодных решений, а также предложить проведение технической экспертизы благодаря экологическим оценкам с привлечением международных НПО и представителей гражданского общества из стран региона (в том числе НПО Грузии и Азербайджана) для понимания масштабов ущерба и возможных решений. Мы обращаемся к этим организациям с призывом оказать давление на Армению, чтобы она соблюдала существующие конвенции по окружающей среде. Мы просим их обеспечить соблюдение международных экологических норм путем мониторинга деятельности промышленных предприятий" , - говорится в обращении.