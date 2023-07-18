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НПО: Просим международные организации обеспечить соблюдение Арменией экологических норм

НПО: Просим международные организации обеспечить соблюдение Арменией экологических норм "Мы просим международные организации обеспечить соблюдение международных экологических норм путем мониторинга деятельности промышленных предприятий в Армении".
Внешняя политика
18 июля 2023 г. 11:57
НПО: Просим международные организации обеспечить соблюдение Арменией экологических норм

"Мы просим международные организации обеспечить соблюдение международных экологических норм путем мониторинга деятельности промышленных предприятий в Армении".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении действующих в Азербайджане организаций гражданского общества к Организации Объединенных Наций и международному сообществу.

"Мы знаем, что ООН и международные организации играют важнейшую роль в решении экологических проблем и могут оказать содействие в решении экологических проблем, вызванных действиями Армении. Мы считаем, что они могут содействовать дипломатическим переговорам и диалогу между затронутыми странами для решения экологических проблем. Они могут выступить в качестве посредников, способствуя диалогу и сотрудничеству в поиске взаимовыгодных решений, а также предложить проведение технической экспертизы благодаря экологическим оценкам с привлечением международных НПО и представителей гражданского общества из стран региона (в том числе НПО Грузии и Азербайджана) для понимания масштабов ущерба и возможных решений. Мы обращаемся к этим организациям с призывом оказать давление на Армению, чтобы она соблюдала существующие конвенции по окружающей среде. Мы просим их обеспечить соблюдение международных экологических норм путем мониторинга деятельности промышленных предприятий" , - говорится в обращении.

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Версия на английском языке Azerbaijani civil society organizations appeal to int'l organizations to exert pressure on Armenia to uphold existing environmental convention
Версия на азербайджанском языке "Beynəlxalq qurumlardan Ermənistandakı müəssisələrdə ekoloji normalara riayət olunmasını təmin etmələrini xahiş edirik" - MÜRACİƏT

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