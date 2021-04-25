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НПО осудили неверную позицию президента США в отношении так называемого "геноцида"

НПО осудили неверную позицию президента США в отношении так называемого "геноцида" Неправительственные организации Азербайджана выступили с заявлением, в котором решительно осудили неверную позицию президента США Джозефа Байдена в отношении так называемого "геноцида армян"
Внешняя политика
25 апреля 2021 г. 16:38
НПО осудили неверную позицию президента США в отношении так называемого геноцида

Неправительственные организации Азербайджана выступили с заявлением, в котором решительно осудили неверную позицию президента США Джозефа Байдена в отношении так называемого "геноцида армян".

Как передает Report, в заявлении говорится:

"Исторические факты подтверждают, что в тот период в Анатолии не было геноцида. Неслучайно ни один международный суд до сих пор не вынес решения о признании "геноцида армян".

Заявления о "геноциде" армян - это попытка оправдать территориальные претензии армянской общины к соседним государствам, а также политику геноцида и терроризма на Южном Кавказе в начале и конце ХХ века".

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Версия на английском языке Azerbaijani NGOs condemn Biden's erroneous position on so-called "Armenian genocide"
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