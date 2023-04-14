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НПО Азербайджана обратились к международному сообществу

НПО Азербайджана обратились к международному сообществу Неправительственные организации обратились к международному сообществу по факту бесчеловечного обращения с азербайджанскими военными в Армении
Внешняя политика
14 апреля 2023 г. 12:38
НПО Азербайджана обратились к международному сообществу

Неправительственные организации обратились к международному сообществу по факту бесчеловечного обращения с азербайджанскими военными в Армении.

Как сообщает Report, в обращении говорится следующее:

"В начале этой недели по причине неблагоприятной погоды и плохой видимости двое военнослужащих азербайджанской армии заблудились и попали в Армению, армянские власти подтвердили, что эти военные находятся под их контролем.

Однако позже в армянской прессе появились кадры пыток этих солдат. Существуют неопровержимые доказательства того, что их избивали и подвергали унижениям. Власти Армении не только явно нарушают Женевские конвенции, но и гордятся своим вопиющим обращением с этими военными и распространенными в социальных сетях кадрами.

Мы призываем компетентные международные организации и институты, ответственные за соблюдение справедливости, не молчать перед лицом вопиющего пренебрежения правами человека и международным гуманитарным правом, а принять срочные меры для предотвращения дальнейших трагедий. Напомним, что в аналогичных случаях, когда армянские военнослужащие случайно переходили на территорию Азербайджана, их быстро, в целости и сохранности возвращали обратно.

Просим оказать содействие в благополучном возвращении обоих граждан Азербайджана на родину".

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