НПО и офис омбудсмена в Азербайджане проведут онлайн-встречу

15 июля состоится онлайн-встреча, посвященная роли платформ НПО в борьбе с дискриминацией

15 июля состоится онлайн-встреча, посвященная роли платформ НПО в борьбе с дискриминацией для организаций гражданского общества и офиса омбудсмена в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, это встреча станет третьей в серии онлайн-семинаров по наращиванию потенциала сотрудничества как для организаций гражданского общества, так и для сотрудников бюро омбудсмена по вопросам дискриминации.

Как ожидается, откроют мероприятие руководитель офиса Совета Европы в Баку Золтан Херньес и Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

Организации гражданского общества играют важную роль в борьбе с дискриминацией. Это включает в себя профилактику, повышение осведомленности, а также создание и мобилизацию сообщества, поддержку развития межкультурного диалога, помощь жертвам дискриминации и т. д.