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НПО и офис омбудсмена в Азербайджане проведут онлайн-встречу

НПО и офис омбудсмена в Азербайджане проведут онлайн-встречу 15 июля состоится онлайн-встреча, посвященная роли платформ НПО в борьбе с дискриминацией
Внешняя политика
9 июля 2020 г. 11:16
НПО и офис омбудсмена в Азербайджане проведут онлайн-встречу

15 июля состоится онлайн-встреча, посвященная роли платформ НПО в борьбе с дискриминацией для организаций гражданского общества и офиса омбудсмена в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, это встреча станет третьей в серии онлайн-семинаров по наращиванию потенциала сотрудничества  как для организаций гражданского общества, так и для сотрудников бюро омбудсмена по вопросам дискриминации.

Как ожидается, откроют мероприятие руководитель офиса Совета Европы в Баку Золтан Херньес и Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева

Организации гражданского общества играют важную роль в борьбе с дискриминацией. Это включает в себя профилактику, повышение осведомленности, а также создание и мобилизацию сообщества, поддержку развития межкультурного диалога, помощь жертвам дискриминации и т. д.

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