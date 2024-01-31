НПО более 20 стран выступили с требованием экологической справедливости на Южном Кавказе

49 неправительственных организаций (НПО) и экоактивистов из 22 стран мира выступили с заявлением о том, что деятельность, осуществляемая в горнодобывающей промышленности Армении в нарушение международных экологических норм и стандартов, наносит ущерб миро

49 неправительственных организаций (НПО) и экоактивистов из 22 стран мира выступили с заявлением о том, что деятельность, осуществляемая в горнодобывающей промышленности Армении в нарушение международных экологических норм и стандартов, наносит ущерб мировой экосистеме.

Как сообщает Report, их основным требованием является восстановление экологической справедливости для региона Южного Кавказа.

В заявлении отмечается, что, в то время как ООН признает чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду в качестве основного права человека, Армения серьезно нарушает требования Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо) Европейской экономической комиссии.

"Учитывая, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) скоро пройдет в регионе Южного Кавказа, а именно в Азербайджане, Армения также должна воздерживаться от действий, наносящих ущерб окружающей среде, тем самым выполняя свои обязательства, вытекающие из международных конвенций", - говорится в заявлении.

В заявлении призвали правительство Армении и частные компании, принадлежащие предприятиям горнодобывающей промышленности этой страны, создать условия для международных экспертов, специализирующихся в области экологии и здравоохранения, и НПО из соседних стран для проведения инспекций, оценки и мониторинга на этих предприятиях.

Зарубежные НПО также поддержали обращение организаций гражданского общества Азербайджана и Армении о немедленном прекращении работ на золоторудном месторождении "Амулдаг". В последнее время заявления азербайджанских НПО вызывают серьезный резонанс в зарубежных странах, в том числе в Армении. Зарубежные НПО потребовали от Армении выполнения своих экологических обязательств.