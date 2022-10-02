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НПО Азербайджана выступили с заявлением о минной угрозе

НПО Азербайджана выступили с заявлением о минной угрозе Мировое сообщество закрывает глаза и хранит молчание по поводу минирования Арменией азербайджанских территорий.
Внешняя политика
2 октября 2022 г. 19:50
НПО Азербайджана выступили с заявлением о минной угрозе

Мировое сообщество закрывает глаза и хранит молчание по поводу минирования Арменией азербайджанских территорий.

Как сообщает Report, этот посыл включен в обращение неправительственных организаций Азербайджана к международным организациям.

В заявлении говорится:

«Продолжаются до сих пор незаконные действия армянских военных формирований, которые массово загрязнили освобожденные территории Азербайджана минами и боеприпасами, разрушив населенные пункты, села и города, и стерли их с лица земли. Подрыв мин в последние дни в Физулинском, Тертерском и Ходжавендском районах, в результате которых погибли два и получили тяжелые ранения четыре человека, является продолжением этих действий.

Мы, как организации гражданского общества, выражаем большую обеспокоенность в связи с недавними инцидентами с минами, которые привели к гибели гражданских лиц. Если мировое сообщество серьезно не отнесется к минной проблеме Азербайджана, если ей не будет дана правовая оценка на международном уровне, то это преступление против человечности будет с каждым днем углубляться и уносить жизни все большего количества людей. К сожалению, имевшие место минные инциденты еще раз подтверждают серьезность угрозы этой проблемы и важность озвученных нами многочисленных призывов, месседжей и заявлений.

В настоящее время армянские провокаторы тайно проникают в освобожденные районы и минируют эти территории. С этой провокацией связана одна из причин боев на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября. Кстати, в ходе осмотра этих территорий было обнаружено, что армяне снова закопали тысячи мин.

Неслучайно, что после соглашения от 10 ноября 2020 года более 230 наших граждан, в основном мирных жителей, стали жертвами подрыва мин. Среди них были работники социально-инфраструктурных объектов и военнослужащие.

В настоящее время мировое сообщество закрывает глаза на минирование Арменией азербайджанских территорий и хранит молчание. Как организации гражданского общества, мы являемся свидетелями пренебрежительного отношения международных организаций и доноров к минной проблеме нашей страны. Мы обращаемся к ООН и ее агентствам, международным организациям, в том числе к донорам, инвесторам и призываем их поддержать решение глобальной минной проблемы в Азербайджане.

Мы призываем международные организации не поддерживать необоснованные и провокационные действия армянской стороны, такие как повторное разжигание конфликта. Необходимо поддерживать деятельность, направленную на обеспечения перемирия, мира и устойчивого развития в регионе, и поощрять деятельность по созданию атмосферы доверия. В связи с этим они должны выразить протест против минирования территорий, установки минных ловушек армянскими военными формированиями, и дать этому правовую оценку», - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке QHT-lər mina təhlükəsi ilə bağlı bəyanat yayıb: Dünya Ermənistanın ərazilərimizi minalamasına göz yumur

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