НПО Азербайджана: США и ЕС должны усилить контроль за торговыми операциями Армении

Армения, открывая для России возможности во внешней торговле, тем самым финансирует войну в Украине.

Армения, открывая для России возможности во внешней торговле, тем самым финансирует войну в Украине.

Как сообщает Report, об этом говорится в открытом письме азербайджанских неправительственных организаций (НПО) руководителям основных ответственных структур США и Европейского союза по контролю за введением и соблюдением санкций против России.

Было отмечено, что, несмотря на введение Евросоюзом санкций против России, ряд стран ЕС продолжают внешнеторговые операции с Российской Федерацией через Армению.

"В 2023 году торговля между Арменией и ЕС увеличилась в 2,4 раза по сравнению с 2021 годом, что не может не вызывать удивление. В указанном периоде экспорт Армении в Грецию увеличился в 39 раз, а экспорт на Кипр - в 24 раза. Как получается, что, с одной стороны, Евросоюз и США вводят санкции против России, а с другой стороны, страны, ответственные за применение этих же санкций, участвуют в незаконной торговле Армении с Россией? Ведь Армения, давая России "окно" во внешней торговле, косвенно финансирует войну этой страны в Украине", - говорится в письме.

В заявлении НПО содержится призыв к США и Европейскому Союзу усилить контроль за торговыми операциями Армении, ужесточить проверку импортируемых и экспортируемых товаров, обеспечить прозрачность в этой сфере, особенно предотвратить незаконную торговлю товарами, используемыми для военных целей.

В то же время НПО требуют обеспечить исполнение санкций: "Мы призываем западные правительства к более строгому исполнению существующих санкций и применению целенаправленных санкций или торговых ограничений в отношении любого государства, включая Армению, которое помогает от них уклоняться".

Кроме этого, неправительственные организации считают, что дипломатическое давление на Армению должно быть усилено:" Мы рекомендуем западным странам активизировать прямые дипломатические усилия, призывая Армению прекратить поддержку России, и напомнить ей о своих обязательствах перед международным правом и о необходимости следовать принципам мирного сосуществования".