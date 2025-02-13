Азербайджанские НПО призвали Трампа расследовать деятельность USAID

Неправительственные организации (НПО) Азербайджана направили обращение президенту США Дональду Трампу в связи с USAID.

Трампу и главе Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску с призывом проверить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в республике.

Об этом сообщает информагентство Report со ссылкой на председателя правления Форума Рамиля Искендерли.

"Национальный форум НПО Азербайджана выражает глубокую благодарность за решительность и сильную волю, проявленные в проверке и разоблачении преступных действий USAID в глобальном пространстве", - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что на протяжении многих лет деньги американских налогоплательщиков стали добычей коррупции USAID и использовались для формирования черной сети администрации Байдена-Блинкена.

Период их правления назван "потерянными годами" для азербайджано-американских отношений, когда в обществе азербайджанском усилились призывы к изгнанию USAID из страны и прекращению его деятельности.

"Гранты USAID и в Азербайджане, неся оскорбительный характер традиционным, национально-духовным ценностям, нанесли удар по имиджу и стратегическим интересам США в регионе.

Обнародованные факты показывают, что с 1991 года USAID потратил в Азербайджане более $410 млн на различные проекты. Сейчас республика фигурирует в действующих грантах США на сумму $17 млн", - отмечается в обращении.

"Надеемся, что вы обратите внимание и на преступления USAID в Азербайджане и дадите указание провести проверку выделенных грантов. Будучи организацией, объединяющей более 600 местных НПО, может с уверенностью сказать - азербайджанская общественность ждет результатов расследования деятельности USAID и разоблачения грантовых посредников и мошенников", - говорится в обращении