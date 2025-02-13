О нас

Азербайджанские НПО призвали Трампа расследовать деятельность USAID

Азербайджанские НПО призвали Трампа расследовать деятельность USAID Неправительственные организации (НПО) Азербайджана направили обращение президенту США Дональду Трампу в связи с USAID.
Внешняя политика
13 февраля 2025 г. 16:03
Азербайджанские НПО призвали Трампа расследовать деятельность USAID

Трампу и главе Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску с призывом проверить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в республике.

Об этом сообщает информагентство Report со ссылкой на председателя правления Форума Рамиля Искендерли.

"Национальный форум НПО Азербайджана выражает глубокую благодарность за решительность и сильную волю, проявленные в проверке и разоблачении преступных действий USAID в глобальном пространстве", - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что на протяжении многих лет деньги американских налогоплательщиков стали добычей коррупции USAID и использовались для формирования черной сети администрации Байдена-Блинкена.

Период их правления назван "потерянными годами" для азербайджано-американских отношений, когда в обществе азербайджанском усилились призывы к изгнанию USAID из страны и прекращению его деятельности.

"Гранты USAID и в Азербайджане, неся оскорбительный характер традиционным, национально-духовным ценностям, нанесли удар по имиджу и стратегическим интересам США в регионе.

Обнародованные факты показывают, что с 1991 года USAID потратил в Азербайджане более $410 млн на различные проекты. Сейчас республика фигурирует в действующих грантах США на сумму $17 млн", - отмечается в обращении.

"Надеемся, что вы обратите внимание и на преступления USAID в Азербайджане и дадите указание провести проверку выделенных грантов. Будучи организацией, объединяющей более 600 местных НПО, может с уверенностью сказать - азербайджанская общественность ждет результатов расследования деятельности USAID и разоблачения грантовых посредников и мошенников", - говорится в обращении

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri USAID-lə əlaqədar ABŞ Prezidentinə və İlon Maska müraciət ünvanlayıblar

Экслюзивные новости

Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi