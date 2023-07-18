НПО Азербайджана обратились к международному сообществу и Организации Объединенных Наций

Действующие в Азербайджане неправительственные гражданские организации обратились к международному сообществу и Организации Объединенных Наций.

Действующие в Азербайджане неправительственные гражданские организации обратились к международному сообществу и Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Report, члены гражданского общества Азербайджана требуют незамедлительно обратить внимание на катастрофическое негативное влияние деятельности горнодобывающей промышленности Республики Армения, оказывающей не только региональное, но и глобальное воздействие на экосистему Земли. Причем доказательства и обоснованные факты прилагаются.

В тексте обращения говорится:

"Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, действующие в Азербайджане, обращаемся к Организации Объединенных Наций и международному сообществу с призывом обратить незамедлительное внимание на экологическую катастрофу, к которой ведут действия Республики Армения, оказывающие региональное и глобальное воздействие на экосистему Земли.

Продолжающиеся горнодобывающие работы со стороны Армении на границе с Азербайджаном привели к деградации экосистемы, что представляет существенную угрозу для окружающей среды как самой Армении, так и соседних стран. Экологический ущерб, наносимый горнорудной деятельностью, имеет трансграничное воздействие, ставя под угрозу здоровье и благополучие населения как в регионе, так и за его пределами.

Непрозрачный и неподотчетный процесс эксплуатации в горнодобывающей промышленности Армении наносит ущерб людям и окружающей среде, учитывая далеко идущие последствия этого ущерба и угрозу здоровью людей, экологии и подлинной устойчивости. Высокотоксичные химические отходы предприятий загрязняют практически все трансграничные водотоки. Это воздействие на окружающую среду влияет на здоровье и безопасность людей, флору и фауну, почву, воздух и водные структуры.

Перспектива сброса этих отходов в реку Араз вызывает опасения по поводу воздействия на фауну реки и обширные фермерские хозяйства, орошение которых зависит от вод Араза. Потенциальный ущерб питьевому водоснабжению создаёт риск для здоровья людей и безопасности воды, что может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных сёлах. Такая ситуация может привести к серьёзному кризису в области здравоохранения как в Азербайджане, так и в Армении.

В настоящее время Армения в рамках программы «EU4Environment: Зелёная экономика в странах Восточного партнёрства» получает гранты от Европейского Союза (ЕС) на развитие зелёной промышленности. Мы напоминаем ЕС, чтобы он обеспечил использование средств по назначению, а не на деятельность, приводящую к разрушению природы и экологическому дисбалансу в регионе.

Армения нарушает международные экологические нормы и стандарты, а также многие конвенции ООН по экологической оценке. Она подписала их, а также Конвенцию ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр, Протокол "О воде и здоровье", Базельскую конвенцию Европейской экономической комиссии ООН о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Конвенцию ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Конвенцию Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), Цели устойчивого развития ООН, Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте права человека ООН, Конвенцию о трансграничных реках и др.

Мы знаем, что ООН и перечисленные ниже международные организации играют важнейшую роль в решении экологических проблем и могут оказать содействие в решении экологических проблем, вызванных действиями Армении. Мы считаем, что они могут содействовать дипломатическим переговорам и диалогу между затронутыми странами для решения экологических проблем. Они могут выступить в качестве посредников, способствуя диалогу и сотрудничеству в поиске взаимовыгодных решений, а также предложить проведение технической экспертизы благодаря экологическим оценкам с привлечением международных НПО и представителей гражданского общества из стран региона (в том числе НПО Грузии и Азербайджана) для понимания масштабов ущерба и возможных решений. Мы обращаемся к этим организациям с призывом оказать давление на Армению, чтобы она соблюдала существующие конвенции по окружающей среде. Мы просим их обеспечить соблюдение международных экологических норм путём мониторинга деятельности промышленных предприятий.

Мы обращаемся к нижеследующим организациям и лицам:

Генеральный секретарь ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

Программа ООН по населенным пунктам

Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН)

Фонд ООН в области народонаселения

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)

ООН-Женщины

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Спецдокладчик ООН по вопросам прав человека и окружающей среды

Спецдокладчик ООН по токсичным веществам и правам человека

Спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека в контексте изменения климата

Европейская комиссия

Европейский совет

Европейский парламент

Европейское агентство по охране окружающей среды

Совет Европы

Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Глобальный экологический фонд (ГЭФ)

Друзья Земли

Инициатива Содружества по правам человека (CHRI)

Greenpeace

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ФАКТЫ

Зангезурский медно-молибденовый комбинат в Гаджаране и горнодобывающий комбинат в Кафане (Армения) сбрасывают отходы производства, содержащие тяжёлые металлы, в реки Окчучай и Араз, которые протекают через границы Ирана и Азербайджана. Существенную опасность для всего региона представляет Арцеваникское водохранилище площадью 270 млн. кв. м, служащее бассейном для сброса шахтных отходов.

Кроме того, значительную угрозу для региона представляет полигон для отходов горнодобывающей промышленности Гутгум (Кегануш) в Армении, занимающий площадь 4,6 млн. кв. м в пределах Кафанского горнодобывающего комбината. Отходы горнодобывающей промышленности Акаракского (Агаракского) медно-молибденового комбината, содержащие тяжёлые металлы, загрязняют реку Араз через реку Карчиванчай, что усугубляет проблему загрязнения.

Продолжающиеся работы на золоторудном месторождении Дашдам в Гёйче (Севан), где ежегодно перерабатывается около 10 тыс. унций золота, привели к постоянному загрязнению окружающей среды. Токсичные сточные воды загрязняют близлежащие реки, в том числе реку Баргушад (Воротан), которая служит важнейшим источником пресной воды. Река Баргушад, в свою очередь, впадает в трансграничную реку Араз.

На Ахталинском руднике в Лорийской области Армении ежегодно добывается около 5 тыс. т меди и свинца, что приводит к загрязнению близлежащей реки Тона (Дебед). Река Тона затем впадает в реку Кура. В 2017 году Ахталинский рудник был закрыт правительством по требованию гражданского общества и экоактивистов Армении в связи с экологическими проблемами, но, к сожалению, эксплуатация рудника была восстановлена в 2020 году.

Кафанский марганцевый завод, производящий марганцевую руду, диоксид марганца и другую марганцевую продукцию в объёме около 1,5 млн. т руды в год, сильно загрязняет близлежащую реку Баргушад, являющуюся важным источником питьевой воды в Южном Кавказе. Это способствует возникновению различных проблем со здоровьем, включая проблемы с дыханием, неврологические заболевания и рак.

Металлургический комбинат "Элляр" (Котайк), где производится медь, цинк и свинец, загрязняет тяжелыми металлами (медь, свинец и кадмий) реку Арпачай, являющуюся важнейшим источником питьевой воды. Это оказывает негативное влияние на здоровье людей, в первую очередь за счёт существенного загрязнения воздуха двуокисью серы, оксидами азота и твердыми частицами.

Гейчянский (Кегаркуникский) медеплавильный завод, перерабатывающий около 100 тыс. т меди в год, выбрасывает в атмосферу значительное количество двуокиси серы и других загрязняющих веществ. Это приводит к загрязнению воздуха и возникновению кислотных дождей. Как и комбинат "Элляр", медеплавильный завод в Гёйчя также сбрасывает сточные воды в реку Арпачай, являющуюся основным источником питьевой воды. В результате загрязняющие вещества попадают в реку Араз.

Необходимо остановить строительство крупного металлургического комбината в Араздеяне (Ерасх), игнорирующего экологические нормы и международные конвенции. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов этого предприятия на местную экосистему огромно. Загрязнение питьевой воды также повышает риск распространения инфекционных заболеваний в приграничных районах, становясь причиной существенного кризиса в области здравоохранения, затрагивающий как Азербайджан, так и Армению.

Отходы горнодобывающей промышленности, содержащие тяжёлые металлы, образующиеся при эксплуатации золоторудного месторождения Амулдаг (Амулсар), значительно ускоряют процесс эрозии в горах Кавказа. Отходы с этого месторождения сбрасываются в реку Араз через реки Баргушад (Воротан) и Хакяри. Месторождение также расположено в районе между реками Арпачай и Базарчай, протекающими по территории Азербайджана. Оно представляет серьёзную опасность для бассейна Каспийского моря, загрязняя его через реку Кура, которая соединяется с загрязнённой рекой Араз. В результате наносится значительный экологический ущерб не только Азербайджану, но и Ирану, и другим прикаспийским странам.

Сточные воды упомянутых выше предприятий отрицательно влияют на водную флору и фауну, представляя серьезную экологическую угрозу как для экосистемы, так и для человека.

Горнодобывающая промышленность Армении нарушает большинство экологических норм и стандартов, а также конвенции ООН, в том числе:

1. Конвенцию ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр - Хельсинкскую конвенцию, принятую 17 марта 1992 года для охраны и использования общих водоёмов и международных озёр. Согласно данной Конвенции, любое значительное вредное влияние на окружающую среду, возникающее в результате изменения состояния трансграничных вод, вызываемого деятельностью человека, относится к юрисдикции заинтересованных сторон. Однако Армения нарушает правила и условия этой конвенции, нанося экологический ущерб трансграничным водотокам.

2. Протокол "Вода и здоровье", являющийся составной частью Конвенции Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр, которая делает особый акцент на сохранении водных экосистем, предотвращении, контроле и снижении уровня заболеваний, связанных с водой. Для достижения поставленных целей стороны протокола должны установить национальные и местные целевые показатели качества питьевой воды, качества стоков, эффективности систем водоснабжения и очистки сточных вод. Армения, подписавшая протокол, не выполняет своих обязательств, нанося ущерб трансграничным водотокам и озёрам через свою горнодобывающую деятельность.

3. Базельскую конвенцию Европейской экономической комиссии ООН о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Основной целью Базельской конвенции является защита здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятного воздействия опасных отходов. Армения, как сторона, поддерживающая Конвенцию, нарушает её цели, нанося вред окружающей среде опасными отходами вышеупомянутых горнодобывающих предприятий.

4. Конвенцию ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, которая является основой для международной координации политики в области загрязнения воздуха. Ратификация и выполнение Конвенции и протоколов к ней направлены на то, чтобы многие стороны смогли снизить воздействие на здоровье и окружающую среду более экономически эффективным способом, чем при односторонних действиях. До настоящего времени Армения не предоставила переговорные условия для горнодобывающей промышленности.

5. Конвенцию Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Является одним из документов, нарушенных Арменией. Конвенция Эспо выводит экологические вопросы за рамки национальных границ и подчёркивает необходимость международного обсуждения, когда в конкретные дела вовлечены несколько государств. Строительство Арменией объектов на границе без согласования с азербайджанской стороной является вопиющим нарушением Конвенции Эспо 1991 г., в которой говорится об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

6. Совершая эти преступления против окружающей среды, Армения нарушает Цели устойчивого развития ООН, особенно 3-ю (Хорошее здоровье и благополучие), 6-ую (Чистая вода и санитария), 12-ую (Ответственное потребление и производство), 13-ую (Борьба с изменением климата) и 15-ую (Сохранение экосистем суши).

7. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, принятые ООН. Они определяют основы ответственного поведения в предпринимательской деятельности, в том числе в горнодобывающей промышленности. Эти принципы подчёркивают необходимость для компаний защищать права человека, предотвращать отрицательное воздействие на окружающую среду и вести прозрачный и всеохватывающий диалог с затрагиваемыми сообществами. Мы также призываем компании признать вышеупомянутые риски и прекратить поддержку горнодобывающей промышленности, оказывающей огромное отрицательное воздействие на окружающую среду.

8. Орхусскую конвенцию, которая играет важную роль в обеспечении доступа к информации, участия общественности и справедливости в решении экологических вопросов. Как страна, подписавшая эту конвенцию, Армения должна выполнять свои обязательства, обеспечивая населению затрагиваемого региона доступ к информации о горнодобывающей деятельности, участие в процессах принятия решений и способы ликвидации экологического ущерба.

Мы призываем ООН и международные организации отреагировать на перечисленные выше продолжающиеся экологические катастрофы, учитывая нарушение международных норм и принципов, и положить конец продолжающимся экологическим нарушениям со стороны Армении".

Обращение подписали нижеследующие НПО: