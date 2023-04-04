НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой

17:58

Неправительственные организации Азербайджана (НПО) направили генсеку ООН Антонио Гутеррешу обращение в связи с минной проблемой.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Азербайджан – одна из самых загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами стран. За последние 30 лет жертвами мин в общей сложности стали 3 368 человек. С 10 ноября 2020 года погиб 501, ранения получили 238 граждан страны.

Гуманитарное разминирование является приоритетом для Азербайджана. Страна сотрудничает со многими основными структурами, осуществляющими деятельность в сфере гуманитарного разминирования, в том числе офисом резидента-координатора ООН, UNICEF и пр.

Мы благодарны ЕС и другим донорам за финансовую поддержку. Однако выделяемых нашей стране средств недостаточно, чтобы остановить минный террор и предотвратить гибель и увечье мужчин, женщин и детей.

Мины и неразорвавшиеся боеприпасы не позволяют вынужденным переселенцам вернуться на родные земли. Кроме того, разминирование является одной из ключевых предпосылок для достижения Целей в области устойчивого развития. По этой причине Азербайджан решил внедрить национальные ЦУР по разминированию. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для гражданского населения и препятствуют социально-экономическому прогрессу во всем мире.

Содействие разминированию имеет важное значение для достижения ЦУР, и Азербайджан предлагает новые ЦУР, направленные на гуманитарное разминирование".