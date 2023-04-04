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НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой

НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой 17:58
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 19:07
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой

Неправительственные организации Азербайджана (НПО) направили генсеку ООН Антонио Гутеррешу обращение в связи с минной проблемой.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Азербайджан – одна из самых загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами стран. За последние 30 лет жертвами мин в общей сложности стали 3 368 человек. С 10 ноября 2020 года погиб 501, ранения получили 238 граждан страны.

Гуманитарное разминирование является приоритетом для Азербайджана. Страна сотрудничает со многими основными структурами, осуществляющими деятельность в сфере гуманитарного разминирования, в том числе офисом резидента-координатора ООН, UNICEF и пр.

Мы благодарны ЕС и другим донорам за финансовую поддержку. Однако выделяемых нашей стране средств недостаточно, чтобы остановить минный террор и предотвратить гибель и увечье мужчин, женщин и детей.

Мины и неразорвавшиеся боеприпасы не позволяют вынужденным переселенцам вернуться на родные земли. Кроме того, разминирование является одной из ключевых предпосылок для достижения Целей в области устойчивого развития. По этой причине Азербайджан решил внедрить национальные ЦУР по разминированию. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для гражданского населения и препятствуют социально-экономическому прогрессу во всем мире.

Содействие разминированию имеет важное значение для достижения ЦУР, и Азербайджан предлагает новые ЦУР, направленные на гуманитарное разминирование".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri mina problemi ilə bağlı BMT-nin Baş katibinə müraciət ünvanlayıb

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