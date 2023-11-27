НПО Азербайджана и Узбекистана могут расширить сотрудничество

Неправительственные организации (НПО) Азербайджана и Узбекистана могут расширить сотрудничество в области социальной защиты, безработицы и гендерного равенства.

Неправительственные организации (НПО) Азербайджана и Узбекистана могут расширить сотрудничество в области социальной защиты, безработицы и гендерного равенства.

Как сообщает сотрудник Report из Физули, об этом председатель правления Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана Камолиддин Ишанхожаев сказал журналистам на Форуме сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана и Узбекистана.

По его словам, есть необходимость в обмене опытом между азербайджанскими и узбекскими НПО.