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НПО Азербайджана хотят провести мониторинг горнодобывающих предприятий Армении

НПО Азербайджана хотят провести мониторинг горнодобывающих предприятий Армении Горнодобывающая промышленность Армении поставила регион Южного Кавказа перед лицом серьезной экологической катастрофы.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 11:12
НПО Азербайджана хотят провести мониторинг горнодобывающих предприятий Армении

Горнодобывающая промышленность Армении поставила регион Южного Кавказа перед лицом серьезной экологической катастрофы.

Как сообщает Report, об этом говорится в открытом письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну от организаций гражданского общества Азербайджана.

С учетом международных стандартов и принципов НПО Азербайджана потребовали открыть двери всех объектов горнодобывающей промышленности Армении для экспертов, организаций гражданского общества Азербайджана, специализирующихся в области экологии и здравоохранения, предоставить на месте все условия для осмотра предприятий, осуществления оценки и мониторинга, отбора соответствующих образцов, проведения измерительных работ.

"Мы также рекомендуем вам создать соответствующие удобные платформы для диалога и консультаций, чтобы укрепить доверие, инклюзивность и общую ответственность, провести необходимые реформы, обеспечив прозрачность и подотчетность в горнодобывающей промышленности, и продемонстрировать политическую волю и лидерство, чтобы обеспечить своевременное обнародование достоверной и всесторонней информации о горнодобывающей промышленности.

Призываем правительство Армении к ответственному управлению, немедленному прекращению работ в горнодобывающей промышленности, представляющей угрозу нашему региону, планете, принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие, здоровое будущее для населения региона", - отмечается в письме.

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Версия на английском языке Azerbaijani NGOs want to monitor Armenia's mining industry 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri Ermənistanın dağ-mədən müəssisələrində monitorinq keçirmək istəyirlər

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