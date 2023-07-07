НПО Азербайджана хотят провести мониторинг горнодобывающих предприятий Армении

Горнодобывающая промышленность Армении поставила регион Южного Кавказа перед лицом серьезной экологической катастрофы.

Горнодобывающая промышленность Армении поставила регион Южного Кавказа перед лицом серьезной экологической катастрофы.

Как сообщает Report, об этом говорится в открытом письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну от организаций гражданского общества Азербайджана.

С учетом международных стандартов и принципов НПО Азербайджана потребовали открыть двери всех объектов горнодобывающей промышленности Армении для экспертов, организаций гражданского общества Азербайджана, специализирующихся в области экологии и здравоохранения, предоставить на месте все условия для осмотра предприятий, осуществления оценки и мониторинга, отбора соответствующих образцов, проведения измерительных работ.

"Мы также рекомендуем вам создать соответствующие удобные платформы для диалога и консультаций, чтобы укрепить доверие, инклюзивность и общую ответственность, провести необходимые реформы, обеспечив прозрачность и подотчетность в горнодобывающей промышленности, и продемонстрировать политическую волю и лидерство, чтобы обеспечить своевременное обнародование достоверной и всесторонней информации о горнодобывающей промышленности.

Призываем правительство Армении к ответственному управлению, немедленному прекращению работ в горнодобывающей промышленности, представляющей угрозу нашему региону, планете, принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие, здоровое будущее для населения региона", - отмечается в письме.