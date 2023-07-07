НПО Азербайджана хотят провести мониторинг горнодобывающих предприятий Армении

Горнодобывающая промышленность Армении поставила регион Южного Кавказа перед лицом серьезной экологической катастрофы.
Как сообщает Report, об этом говорится в открытом письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну от организаций гражданского общества Азербайджана.
С учетом международных стандартов и принципов НПО Азербайджана потребовали открыть двери всех объектов горнодобывающей промышленности Армении для экспертов, организаций гражданского общества Азербайджана, специализирующихся в области экологии и здравоохранения, предоставить на месте все условия для осмотра предприятий, осуществления оценки и мониторинга, отбора соответствующих образцов, проведения измерительных работ.
"Мы также рекомендуем вам создать соответствующие удобные платформы для диалога и консультаций, чтобы укрепить доверие, инклюзивность и общую ответственность, провести необходимые реформы, обеспечив прозрачность и подотчетность в горнодобывающей промышленности, и продемонстрировать политическую волю и лидерство, чтобы обеспечить своевременное обнародование достоверной и всесторонней информации о горнодобывающей промышленности.
Призываем правительство Армении к ответственному управлению, немедленному прекращению работ в горнодобывающей промышленности, представляющей угрозу нашему региону, планете, принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие, здоровое будущее для населения региона", - отмечается в письме.