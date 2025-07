Новый временный поверенный в делах США в Азербайджане посетила Аллею шехидов

Новый временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила Аллею шехидов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане.

"Временный поверенный в делах Эми Карлон посетила Аллею шехидов и выразила свое почтение. Она выразила соболезнования людям, потерявшим близких в результате конфликта", - отмечается в сообщении.