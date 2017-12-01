Новый спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибудет в Азербайджан

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар посетит Азербайджан на следующей неделе.

Как сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, в ходе визита 4-5 декабря Т.Клаар проведет встречи с рядом официальных лиц страны.

Это будет первый визит Т.Клаара в Баку после назначения на должность.

Напомним, 13 ноября Совет ЕС утвердил его кандидатуру на посту спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.

Тойво Клаар на этом посту сменил посла Герберта Зальбера, который занимал эту должность с 8 июля 2014 года.