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    Новый спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибудет в Азербайджан

    Тойво Клаар проведет в Баку встречи с рядом официальных лиц страны

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар посетит Азербайджан на следующей неделе. 

    Как сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, в ходе визита 4-5 декабря Т.Клаар проведет встречи с рядом официальных лиц страны.

    Это будет первый визит Т.Клаара в Баку после назначения на должность.

    Напомним, 13 ноября Совет ЕС утвердил его кандидатуру на посту спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии. 

    Тойво Клаар на этом посту сменил посла Герберта Зальбера, который занимал эту должность с 8 июля 2014 года.

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