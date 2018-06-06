Новый содокладчик ПАСЕ по Азербайджану будет назначен в ходе летней сессии Ассамблеи

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Обнародована повестка летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, сессия состоится 25-29 июня в Страсбурге.
Планируется, что в ходе летней сессии будет избран новый президент ПАСЕ.
25 июня глава наблюдательной миссии ПАСЕ по наблюдению за прошедшими выборами в Азербайджане Виорель Рикард Бадеа представит на обсуждение доклад миссии.
В ходе сессии также состоятся обсуждения касательно вопроса назначения нового содокладчика мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану вместо Цезаря Флорина Преды.
Также депутаты ПАСЕ обсудят вопросы миграции, миграционную политику, гуманитарную ситуацию беженцев в соседних странах и др. вопросы.
В ходе летней сессии Ассамблеи выступят премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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