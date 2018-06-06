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    Новый содокладчик ПАСЕ по Азербайджану будет назначен в ходе летней сессии Ассамблеи

    Обнародована повестка летней сессии ПАСЕ

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Обнародована повестка летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает  Report cо ссылкой на пресс-службу ПАСЕ,  сессия состоится  25-29 июня  в Страсбурге.

    Планируется, что в ходе летней  сессии будет избран  новый президент ПАСЕ. 

    25 июня глава наблюдательной миссии ПАСЕ по наблюдению за прошедшими  выборами в Азербайджане  Виорель Рикард Бадеа представит на обсуждение доклад миссии.

    В ходе сессии также состоятся обсуждения касательно вопроса назначения нового содокладчика мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану вместо Цезаря Флорина Преды.

    Также депутаты ПАСЕ  обсудят вопросы миграции, миграционную политику, гуманитарную ситуацию беженцев в соседних странах и др. вопросы. 

    В ходе летней  сессии Ассамблеи выступят  премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга. 

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