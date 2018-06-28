 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Новый содокладчик ПАСЕ: Планируем визит в Азербайджан

    © Report

    Страсбург. 28 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджанскому государству направят официальное обращение для уточнения даты визита в Баку содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану". 

    Об этом в заявлении западно-европейскому бюро Report сказал избранный на сегодняшнем заседании Мониторингового комитета ПАСЕ содокладчиком по Азербайджану Роджер Гейл. 

    Он отметил, что в официальном обращении правительству Азербайджана будет сообщено, в какой форме в дальнейшем будут действовать содокладчики. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi