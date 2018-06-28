Новый содокладчик ПАСЕ: Планируем визит в Азербайджан

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Страсбург. 28 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджанскому государству направят официальное обращение для уточнения даты визита в Баку содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану".

Об этом в заявлении западно-европейскому бюро Report сказал избранный на сегодняшнем заседании Мониторингового комитета ПАСЕ содокладчиком по Азербайджану Роджер Гейл.

Он отметил, что в официальном обращении правительству Азербайджана будет сообщено, в какой форме в дальнейшем будут действовать содокладчики.