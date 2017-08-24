Новый руководитель представительства ЕС прибудет в Баку в первой половине сентября

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Новый руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас (Kestutis Jankauskas) прибудет в Баку в первой половине сентября. Об этом Report cообщили в представительстве ЕС.

К. Янкаускас приступит к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана.

Как ранее сообщал Report, в августе литовский дипломат Кестутис Янкаускас был назначен на должность главы миссии ЕС в Азербайджане, сменив на этом посту Малену Мард.

Отметим, что K. Янкаускас с 1991 года работает в министерстве иностранных дел Литвы, до этого работал в посольствах Литвы в Вашингтоне и Стокгольме. До назначения в Азербайджан он возглавлял Мониторинговую миссию ЕС в Грузии.