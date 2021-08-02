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Новый резидент-координатор ООН в Азербайджане прибыл в Баку

Новый резидент-координатор ООН в Азербайджане прибыл в Баку Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.
Внешняя политика
2 августа 2021 г. 17:58
Новый резидент-координатор ООН в Азербайджане прибыл в Баку

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.

Как сообщили Report в МИД, Владанка Андреева передала министру Джейхуну Байрамову копию письма о назначении.

Министр поздравил нового резидента-координатора с назначением и пожелал ей успехов в деятельности. Байрамов отметил, что богатый опыт В.Андреевой будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и ООН и структурами организации.

На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановительными работами на освобожденных территориях, процессом разминирования, а также реализацией повестки дня в области "Целей устойчивого развития" на период до 2030 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

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