Новый резидент-координатор ООН в Азербайджане прибыл в Баку

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.

Как сообщили Report в МИД, Владанка Андреева передала министру Джейхуну Байрамову копию письма о назначении.

Министр поздравил нового резидента-координатора с назначением и пожелал ей успехов в деятельности. Байрамов отметил, что богатый опыт В.Андреевой будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и ООН и структурами организации.

На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановительными работами на освобожденных территориях, процессом разминирования, а также реализацией повестки дня в области "Целей устойчивого развития" на период до 2030 года.