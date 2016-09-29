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    Милли Меджлис возобновляет сотрудничество с Европарламентом - ЭКСКЛЮЗИВ

    На завтрашнем заседании парламента рассмотрят проект О вопросах сотрудничества между Европарламентом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан возобновляет сотрудничество с Европарламентом.

    Как сообщает Report, в повестку первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса включен проект "О вопросах сотрудничества между Европарламентом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики".

    Проект будет обсужден на предстоящем 30 сентября заседании парламента.

    Как сообщил Report заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Ровшан Рзаев, возобновление сотрудничества между Азербайджаном и Европарламентом является важным вопросом.

    Он отметил важность восстановления межпарламентского сотрудничества: "Вам известно, что Азербайджан проводит успешную работу в двустороннем порядке со многими странами Европы. Думаю, что наши работы в этом направлении будут продолжены". 

    Отметим, что в прошлом году Европарламент принял резолюцию против Азербайджана. После этого Милли Меджлис Азербайджана решил прекратить сотрудничество с Европарламентом.

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