Милли Меджлис возобновляет сотрудничество с Европарламентом - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан возобновляет сотрудничество с Европарламентом.

Как сообщает Report, в повестку первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса включен проект "О вопросах сотрудничества между Европарламентом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики".

Проект будет обсужден на предстоящем 30 сентября заседании парламента.

Как сообщил Report заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Ровшан Рзаев, возобновление сотрудничества между Азербайджаном и Европарламентом является важным вопросом.

Он отметил важность восстановления межпарламентского сотрудничества: "Вам известно, что Азербайджан проводит успешную работу в двустороннем порядке со многими странами Европы. Думаю, что наши работы в этом направлении будут продолжены".

Отметим, что в прошлом году Европарламент принял резолюцию против Азербайджана. После этого Милли Меджлис Азербайджана решил прекратить сотрудничество с Европарламентом.