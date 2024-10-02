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Новый президент Мексики поблагодарила Азербайджан

Новый президент Мексики поблагодарила Азербайджан Новый Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо, которая вчера официально вступила в должность, выразила благодарность Азербайджану.
Внешняя политика
2 октября 2024 г. 06:19
Новый президент Мексики поблагодарила Азербайджан

Новый Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо, которая вчера официально вступила в должность, выразила благодарность Азербайджану.

Как сообщает Report, на своей странице в социальной сети "X" она опубликовала видеоролик, в котором отражена ее встреча с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и другими официальными лицами различных стран.

Глава государства поблагодарила представителей 105 стран, включая Азербайджан.

"Наша внешняя политика будет следовать таким принципам, как право народов на самоопределение конституционным путем, невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, развитие и международное сотрудничество во имя братства народов мира", - отметила Клаудия Шейнбаум Пардо в своем заявлении.

Напомним, что Клаудия Шейнбаум официально вступила в должность президента Мексики 1 октября.

Церемония инаугурации состоялась вчера во Дворце законодательной власти Сан-Ласаро, где проходят заседания двухпалатного парламента — Конгресса Республики Мексика.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMeksikanın yeni Prezidenti Azərbaycana təşəkkür edib

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