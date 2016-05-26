Новый премьер-министр Турции поздравил президента Азербайджана

"Мы одобряем ваши ослепительные успехи и с гордостью наблюдаем за ними"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Господин президент, дорогой брат,

От имени моего правительства и от себя лично поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

За короткий 25-летний период Азербайджан совершил сильный рывок, достигнув достойного одобрения уровня, в первую очередь, в экономической и оборонной сферах. Как страна, первой признавшая независимость Азербайджана, мы одобряем ваши ослепительные успехи и с гордостью наблюдаем за ними.

С удовлетворением наблюдаем за тем, как благодаря взаимным визитам и встречам наши основанные на исторических и братских отношениях связи, достигшие уровня стратегического союзничества, поднялись на еще более высокий уровень, а наше тесное сотрудничество позитивно влияет на благополучие и стабильность в регионе.

Пользуясь этим прекрасным поводом, вновь желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а дружественному и братскому азербайджанскому народу – спокойствия и благополучия".