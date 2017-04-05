Новый посол Японии вручил Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял нового посла Японии в Азербайджане Теруюки Катори.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, посол вручил Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот.

Э.Мамедъяров поздравил Теруюки Катори с назначением на пост посла в Азербайджане и пожелал успехов в будущей деятельности.

Посол Теруюки Катори подчеркнул, что приложит все усилия для большего развития связей между двумя странами.

В ходе встречи было отмечено успешное развитие азербайджано-японских отношений в различных сферах, особенно выражена удовлетворенность уровнем сотрудничества в политической и энергетической сферах. Было выделено, что между двумя странами существуют благоприятные условия для сотрудничества в экономической, культурной, туристической, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной, медицинской и фармацевтической сферах.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что поддержка Японией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана высоко оценивается.

Во время встречи были обсуждены вопросы, вызывающие взаимный интерес.