 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Новый посол вручил Эльмару Мамедъярову копии своих верительных грамот

    Министр пожелал Геннадию Ахрамовичу успехов в дипломатической деятельности

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял нового посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Г.Ахрамович представил министру копии своих верительных грамот и заявил, что за время деятельности в нашей стране приложит все усилия для развития двусторонних связей.

    В свою очередь глава МИД пожелал новому послу успехов в дипломатической деятельности.

    Отметим, что Г.Ахрамович заменит бывшего посла Николая Пацкевича, проработавшего на этой должности в течение 9-ти лет.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi