​Новый посол вручил Эльмару Мамедъярову копии своих верительных грамот

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял нового посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Г.Ахрамович представил министру копии своих верительных грамот и заявил, что за время деятельности в нашей стране приложит все усилия для развития двусторонних связей.

В свою очередь глава МИД пожелал новому послу успехов в дипломатической деятельности.

Отметим, что Г.Ахрамович заменит бывшего посла Николая Пацкевича, проработавшего на этой должности в течение 9-ти лет.