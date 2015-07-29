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    Новый посол Венгрии в Азербайджане прибудет в страну в середине сентября

    В настоящее время посол проводит работы в связи с завершением своей дипломатической миссии в Казахстане

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Новый посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки прибудет в Баку в середине сентября.

    Как сообщили Report в дипломатических источниках, в настоящее время посол проводит работы в связи с завершением своей дипломатической миссии в Казахстане.

    Отметим, что находящийся в настоящее время на посту посла Венгрии в Казахстане Имре Ласлоцки сменит на посту посла Венгрии в Азербайджане Жольта Чутору, проработавшим на этой должности с 2010 года.

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