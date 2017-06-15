Новый посол Туркменистана прибудет в Баку завтра

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Новый посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев прибудет в Баку завтра. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом было заявлено на встрече М. Ишанкулиева с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.

Мекан Ишанкулиев четыре года работал консулом Туркменистана в Астрахани.

Губернатор Жилкин поздравил его с новой должностью, он также отметил высокую результативность работы консула в Астраханском регионе.

Губернатор поблагодарил его за активность в реализации целого ряда проектов на территории Астраханской области. Он также выразил уверенность в продолжение сотрудничества, поскольку Астрахань поддерживает связи со всеми странами Прикаспия. В свою очередь Мекан Ишанкулиев, отметил, что всегда будет рад встретить астраханскую делегацию на новом посту в Азербайджане.