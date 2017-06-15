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    Новый посол Туркменистана прибудет в Баку завтра

    Мекан Ишанкулиев провел встречу с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/  Новый посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев прибудет в Баку завтра. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом было заявлено на встрече М. Ишанкулиева с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным. 

    Мекан Ишанкулиев четыре года работал консулом Туркменистана в Астрахани.

    Губернатор Жилкин поздравил его с новой должностью, он  также отметил высокую результативность работы консула в Астраханском  регионе. 

    Губернатор поблагодарил его за активность в реализации целого ряда проектов на территории Астраханской области. Он также выразил уверенность в продолжение сотрудничества, поскольку Астрахань поддерживает связи со всеми странами Прикаспия. В свою очередь Мекан Ишанкулиев, отметил, что всегда будет рад встретить астраханскую делегацию на новом посту в Азербайджане. 

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