Новый посол Туркменистана на приеме у Ильхама Алиева говорил по-азербайджански

Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в нашей стране Гурбанмаммет Эльясов, представляя верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, говорил по-азербайджански.

Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в нашей стране Гурбанмаммет Эльясов, представляя верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, говорил по-азербайджански.

Как передает Report, приветствуя посла, президент Ильхам Алиев заявил:

"Добро пожаловать, рад вас видеть. Мне сейчас сказали, что вы очень хорошо знаете азербайджанский язык и наша беседа пройдет на азербайджанском языке. Это фактор, вызывающий дополнительное удовлетворение. Наши языки похожи друг на друга, но есть и различия. Поэтому изучение вами азербайджанского языка, конечно же, приятно для нас. Это, разумеется, позволит Вам иметь более широкие контакты в Азербайджане".