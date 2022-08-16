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Новый посол Туркменистана на приеме у Ильхама Алиева говорил по-азербайджански

Новый посол Туркменистана на приеме у Ильхама Алиева говорил по-азербайджански Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в нашей стране Гурбанмаммет Эльясов, представляя верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, говорил по-азербайджански.
Внешняя политика
16 августа 2022 г. 15:10
Новый посол Туркменистана на приеме у Ильхама Алиева говорил по-азербайджански

Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в нашей стране Гурбанмаммет Эльясов, представляя верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, говорил по-азербайджански.

Как передает Report, приветствуя посла, президент Ильхам Алиев заявил:

"Добро пожаловать, рад вас видеть. Мне сейчас сказали, что вы очень хорошо знаете азербайджанский язык и наша беседа пройдет на азербайджанском языке. Это фактор, вызывающий дополнительное удовлетворение. Наши языки похожи друг на друга, но есть и различия. Поэтому изучение вами азербайджанского языка, конечно же, приятно для нас. Это, разумеется, позволит Вам иметь более широкие контакты в Азербайджане".

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Версия на английском языке Incoming Turkmen ambassador speaks Azerbaijani at meeting with Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Türkmənistanın yeni səfiri İlham Əliyevin qəbulunda Azərbaycan dilində danışıb

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