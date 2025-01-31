Новый посол Турции в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

19:04

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 31 января принял новоназначенного посла Турции в Баку Бирола Акгюна.

Как сообщает Report, во время встречи Бирол Акгюн вручил копию своих верительных грамот главе МИД.

Байрамов со своей стороны поздравил Акгюна с назначением в Азербайджан, пожелал ему успехов в деятельности.

На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся союзнических отношений Азербайджана и Турции, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Бирол Акгюн поблагодарил за теплый прием и поздравления, отметив, что в качестве посла Турции в Азербайджане он не пожалеет усилий для дальнейшего укрепления существующих союзнических отношений между странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, стороны отметили важность обеспечения стабильности на Ближнем Востоке и в Афганистане, совместные инициативы в Сирии.