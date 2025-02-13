Новый посол Турции посетил Аллеи почетного захоронения и шехидов

Новый посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложил венок на его могилу.

Новый посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложил венок на его могилу.

Как сообщает Report, дипломат также отдал дань уважения памяти ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем посол посетил Аллею шехидов, возложив цветы на могилы шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. К мемориальному комплексу "Вечный огонь" был возложен венок.

Акгюн также посетил "Памятник турецким воинам" на Аллее шехидов.