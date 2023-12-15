Новый посол США вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла США в Азербайджане Марка Либби.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла США в Азербайджане Марка Либби.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи посол Марк Либби вручил министру Джейхуну Байрамову копии верительных грамот.

На встрече были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Была отмечена важность развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов.

Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан, как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией, является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.