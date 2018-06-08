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    Новый посол России в Азербайджане прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников прибыл в Баку. Об этом Report  сообщили в пресс-службе посольства России в Азербайджане.

    "Вся дополнительная информация будет дана позднее", - отметили в пресс-службе. 

    *** 10:02

    Новый посол России в Азербайджане Михаил Бочарников прибудет в Баку сегодня.

    Об этом сообщает Report  со ссылкой на дипломатические источники.

    М. Бочарников приступит к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил М. Бочарникова на пост посла в Азербайджане 29 мая. На этой должности он сменил Владимира Дорохина.

    70-летний М. Бочарников ранее работал послом России в Замбии, Греции, Казахстане. Посол владеет помимо русского, английским, французским и амхарским языками. Женат, имеет дочь.

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