Новый посол России в Азербайджане прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников прибыл в Баку. Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства России в Азербайджане.

"Вся дополнительная информация будет дана позднее", - отметили в пресс-службе.

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Новый посол России в Азербайджане Михаил Бочарников прибудет в Баку сегодня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.

М. Бочарников приступит к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил М. Бочарникова на пост посла в Азербайджане 29 мая. На этой должности он сменил Владимира Дорохина.

70-летний М. Бочарников ранее работал послом России в Замбии, Греции, Казахстане. Посол владеет помимо русского, английским, французским и амхарским языками. Женат, имеет дочь.