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Посол Пакистана встретился с председателем Азербайджанской операционной компании COP29

Посол Пакистана встретился с председателем Азербайджанской операционной компании COP29 Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в нашей стране Гасим Мохиуддин встретился с председателем правления Азербайджанской операционной компании СОР29 и главным исполнителем по операциям Нармин Джарчаловой.
Внешняя политика
13 августа 2024 г. 23:17
Посол Пакистана встретился с председателем Азербайджанской операционной компании COP29

Новоназначенный посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мохиуддин встретился с председателем правления Азербайджанской операционной компании СОР29 и главным исполнительным директором по операциям Нармин Джарчаловой.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе пакистанской дипмиссии.

"Посол Гасим Мохиуддин встретился с председателем Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчаловой. На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Посол выразил наилучшие пожелания в успешной организации COP29", – говорится в сообщении посольства в соцсети Х.

Напомним, что 5 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Пакистана Гасима Мохиуддина.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın yeni səfiri COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin sədri ilə görüşüb

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