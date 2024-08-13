Посол Пакистана встретился с председателем Азербайджанской операционной компании COP29

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в нашей стране Гасим Мохиуддин встретился с председателем правления Азербайджанской операционной компании СОР29 и главным исполнителем по операциям Нармин Джарчаловой.

Новоназначенный посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мохиуддин встретился с председателем правления Азербайджанской операционной компании СОР29 и главным исполнительным директором по операциям Нармин Джарчаловой.

Как сообщает Report , об этом сообщили в пресс-службе пакистанской дипмиссии.

"Посол Гасим Мохиуддин встретился с председателем Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчаловой. На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Посол выразил наилучшие пожелания в успешной организации COP29", – говорится в сообщении посольства в соцсети Х.

Напомним, что 5 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Пакистана Гасима Мохиуддина.