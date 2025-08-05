Новый посол Нидерландов в Азербайджане принесла присягу королю Виллему-Александру

Новый посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг (Marianne De Jong) перед официальным вступлением в должность посла принесла присягу королю Виллему-Александру во дворце Нордейнде.

Новый посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг (Marianne De Jong) перед официальным вступлением в должность посла принесла присягу королю Виллему-Александру во дворце Нордейнде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Нидерландов в Баку.

В диппредставительстве отметили, что посол де Йонг обладает более чем двадцатилетним опытом работы в дипломатической сфере.

"Она занимала пост заместителя главы миссии в посольстве Нидерландов в Испании, а также руководящие должности в Гааге и Постоянном представительстве Нидерландов при Европейском союзе в Брюсселе. Посольство надеется, что под руководством посла будут укрепляться многолетние узы дружбы и сотрудничества между Королевством Нидерландов и Азербайджанской Республикой", - подчеркнули в дипмиссии.