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Новый посол Нидерландов в Азербайджане принесла присягу королю Виллему-Александру

Новый посол Нидерландов в Азербайджане принесла присягу королю Виллему-Александру Новый посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг (Marianne De Jong) перед официальным вступлением в должность посла принесла присягу королю Виллему-Александру во дворце Нордейнде.
Внешняя политика
5 августа 2025 г. 16:15
Новый посол Нидерландов в Азербайджане принесла присягу королю Виллему-Александру

Новый посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг (Marianne De Jong) перед официальным вступлением в должность посла принесла присягу королю Виллему-Александру во дворце Нордейнде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Нидерландов в Баку.

В диппредставительстве отметили, что посол де Йонг обладает более чем двадцатилетним опытом работы в дипломатической сфере.

"Она занимала пост заместителя главы миссии в посольстве Нидерландов в Испании, а также руководящие должности в Гааге и Постоянном представительстве Нидерландов при Европейском союзе в Брюсселе. Посольство надеется, что под руководством посла будут укрепляться многолетние узы дружбы и сотрудничества между Королевством Нидерландов и Азербайджанской Республикой", - подчеркнули в дипмиссии.

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