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Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном

Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном Развитие политических связей между Баку и Бишкеком будет самым важным направлением в продвижении двухсторонних отношений для посольства Кыргызстана в Азербайджане.
Внешняя политика
26 июня 2021 г. 09:27
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном

Развитие политических связей между Баку и Бишкеком будет самым важным направлением в продвижении двухсторонних отношений для посольства Кыргызстана в Азербайджане.

Об этом Report заявил новоназначенный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

Дипломат отметил, что развитие экономических связей также стоит на повестке дня Кыргызского посольства.

“Культурно-гуманитарные отношения, безусловно, также могут стать самым перспективным направлением для нашего сотрудничества”, - добавил К.Осмоналиев.

Напомним, новоназначенный посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце.

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Версия на английском языке New Kyrgyz envoy talks on prospects for development of relations with Azerbaijan

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