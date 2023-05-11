Новый посол Казахстана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем. В ходе встречи посол вручил министру Джейхуну Байрамову копию своих верительных грамот.

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем. В ходе встречи посол вручил министру Джейхуну Байрамову копию своих верительных грамот.

Как сообщает Report, министр Джейхун Байрамов поздравил посла Алима Байеля с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече был обсужден ряд вопросов на повестке дня двустороннего сотрудничества, вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах, а также в рамках многосторонних платформ.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил широкомасштабные двусторонние и многосторонние отношения сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, основанные на общих этнических, культурных и исторических корнях, и перспективы их развития.

В свою очередь, посол Алим Байель подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности не пожалеет усилий для расширения сотрудничества между двумя странами. Отметив, что между Азербайджаном и Казахстаном существует широкий потенциал сотрудничества, посол подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами в сфере туризма, энергетики, экономики, транспорта и так далее.

В ходе встречи также было подчеркнута необходимость активизации совместных усилий по важным направлениям сотрудничества в рамках международных организаций, в частности Организации тюркских государств.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.