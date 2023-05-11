О нас

Новый посол Казахстана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Новый посол Казахстана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем. В ходе встречи посол вручил министру Джейхуну Байрамову копию своих верительных грамот.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 18:51
Новый посол Казахстана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем. В ходе встречи посол вручил министру Джейхуну Байрамову копию своих верительных грамот.

Как сообщает Report, министр Джейхун Байрамов поздравил посла Алима Байеля с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече был обсужден ряд вопросов на повестке дня двустороннего сотрудничества, вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах, а также в рамках многосторонних платформ.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил широкомасштабные двусторонние и многосторонние отношения сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, основанные на общих этнических, культурных и исторических корнях, и перспективы их развития.

В свою очередь, посол Алим Байель подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности не пожалеет усилий для расширения сотрудничества между двумя странами. Отметив, что между Азербайджаном и Казахстаном существует широкий потенциал сотрудничества, посол подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами в сфере туризма, энергетики, экономики, транспорта и так далее.

В ходе встречи также было подчеркнута необходимость активизации совместных усилий по важным направлениям сотрудничества в рамках международных организаций, в частности Организации тюркских государств.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New Ambassador of Kazakhstan presents copy of his credentials to Jeyhun Bayramov
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

Экслюзивные новости

Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi