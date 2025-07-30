Новый посол Израиля в Азербайджане прибыл в Баку

Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус прибыл в Баку.
Об этом передает Report со ссылкой на публикацию посольства Израиля в Баку.
В публикации приводятся видеокадры прибытия израильского дипломата в Азербайджан. В видео посол приветствует всех на азербайджанском языке.
Напомним, что 12 января 2025 года директор отдела Евразии Министерства иностранных дел Израиля Ронен Краус был назначен новым послом в Азербайджане. На должности посла в Азербайджане Краус сменил Джорджа Дика.
Ambassador-designate Mr. Ronen Krausz has arrived in Azerbaijan. We all welcome him with open hearts and wish him a successful journey.
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Yeni təyin olunmuş Səfir cənab Ronen Krausz Azərbaycana gəlib. Hamımız onu ürəkdən salamlayır və ona gələcək fəaliyyətində… pic.twitter.com/POnvsoCVHd