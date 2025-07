Новый посол Израиля в Азербайджане прибыл в Баку

Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус прибыл в Баку.

Об этом передает Report со ссылкой на публикацию посольства Израиля в Баку.

В публикации приводятся видеокадры прибытия израильского дипломата в Азербайджан. В видео посол приветствует всех на азербайджанском языке.

Напомним, что 12 января 2025 года директор отдела Евразии Министерства иностранных дел Израиля Ронен Краус был назначен новым послом в Азербайджане. На должности посла в Азербайджане Краус сменил Джорджа Дика.