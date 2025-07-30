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Новый посол Израиля в Азербайджане прибыл в Баку

Новый посол Израиля в Азербайджане прибыл в Баку Новоназначенный посол Израиля в Азербайджане прибыл в Баку
Внешняя политика
30 июля 2025 г. 09:11
Новый посол Израиля в Азербайджане прибыл в Баку

Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус прибыл в Баку.

Об этом передает Report со ссылкой на публикацию посольства Израиля в Баку.

В публикации приводятся видеокадры прибытия израильского дипломата в Азербайджан. В видео посол приветствует всех на азербайджанском языке.

Напомним, что 12 января 2025 года директор отдела Евразии Министерства иностранных дел Израиля Ронен Краус был назначен новым послом в Азербайджане. На должности посла в Азербайджане Краус сменил Джорджа Дика.

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Версия на английском языке Newly appointed Israeli ambassador to Azerbaijan arrives in Baku
Версия на азербайджанском языке İsrailin Azərbaycandakı yeni səfiri Bakıya gəlib

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