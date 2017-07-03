Новый посол Италии в Азербайджане прибудет в Баку в середине августа

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Новый посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари прибудет в Баку в середине августа.

Об этом Report сообщили в посольстве Италии.

Новый посол приступит к своей деятельности после представления верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

На этом посту он сменит Джампаоло Кутильо, который руководил итальянской дипмиссией с 2013 года. Дипломат продолжит свою работу в одном из департаментов МИД Италии.

Отметим, А.Массари начал работу в МИД Италии в 1998 году. До назначения на пост посла в Азербайджане работал в посольстве Италии в Пекине.