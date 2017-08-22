Новый посол Италии проинформировал азербайджанскую сторону о ситуации со строительством проекта ТАР

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Как сообщает Report, на встрече посол вручил министру Эльмару Мамедъярову копию верительных грамот.

Э.Мамедъяров поздравил Аугусто Массари с назначением послом в Азербайджан и пожелал успехов в будущей деятельности.

А.Массари выделил, что приложит все усилия для еще большего развития двусторонних связей между странами. Он также проинформировал министра иностранных дел о последней ситуации со строительством проекта ТАР на итальянской территории.

В ходе встречи было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией успешно развиваются, особенно выражено удовлетворение сотрудничеством в политической, экономической и энергетической сферах. Было выделено, что между двумя странами существуют подходящие условия для сотрудничества в сфере культуры, туризма, транспорта, сельского хозяйства, гуманитарной, аптечной и медицинской сферах.

В ходе встречи обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.