Новый посол Ирана в Азербайджане вручил министру копии верительных грамот

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде.

Как сообщили Report в министерстве, посол Джавад Джахангирзаде представил министру Эльмару Мамедъярову копию верительных грамот.

Министр поздравил Джавада Джахангирзаде с назначением на должность посла в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече была отмечена роль личных дружеских отношений между главами Азербайджана и Ирана и многочисленных встреч в развитии всестороннего сотрудничества между нашими странами. Здесь также было выражено удовлетворение успешным развитием связей между Азербайджаном и Ираном на основе принципов дружбы, взаимного уважения и добрососедства.

На встрече также отметили важность повышения взаимных усилий для расширения двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, нефти и газа, сельского хозяйства, туризма и пр.