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    Новый посол Ирана в Азербайджане вручил министру копии верительных грамот

    Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Ирана в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде.

    Как сообщили Report в министерстве, посол Джавад Джахангирзаде представил министру Эльмару Мамедъярову копию верительных грамот.

    Министр поздравил Джавада Джахангирзаде с назначением на должность посла в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

    На встрече была отмечена роль личных дружеских отношений между главами Азербайджана и Ирана и многочисленных встреч в развитии всестороннего сотрудничества между нашими странами. Здесь также было выражено удовлетворение успешным развитием связей между Азербайджаном и Ираном на основе принципов дружбы, взаимного уважения и добрососедства.

    На встрече также отметили важность повышения взаимных усилий для расширения двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, нефти и газа, сельского хозяйства, туризма и пр. 

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