Новый посол Беларуси обсудил с коллегой из Азербайджана перспективы сотрудничества

Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обсудил со своим азербайджанским коллегой Магеррамом Алиевым перспективы сотрудничества двух стран.

Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обсудил со своим азербайджанским коллегой Магеррамом Алиевым перспективы сотрудничества двух стран.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич совершил визит вежливости послу Азербайджана Магерраму Алиеву. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.