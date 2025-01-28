Новый посол Беларуси обсудил с коллегой из Азербайджана перспективы сотрудничества
Новый посол Беларуси обсудил с коллегой из Азербайджана перспективы сотрудничестваНовоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обсудил со своим азербайджанским коллегой Магеррамом Алиевым перспективы сотрудничества двух стран.
Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обсудил со своим азербайджанским коллегой Магеррамом Алиевым перспективы сотрудничества двух стран.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в социальной сети "Х".
"Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич совершил визит вежливости послу Азербайджана Магерраму Алиеву. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.
Новоназначенный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич совершил визит вежливости Послу в Магерраму Алиеву. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами. pic.twitter.com/iwt9TvUVeO