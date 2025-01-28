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Новый посол Беларуси обсудил с коллегой из Азербайджана перспективы сотрудничества

Новый посол Беларуси обсудил с коллегой из Азербайджана перспективы сотрудничества Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обсудил со своим азербайджанским коллегой Магеррамом Алиевым перспективы сотрудничества двух стран.
Внешняя политика
28 января 2025 г. 12:46
Новый посол Беларуси обсудил с коллегой из Азербайджана перспективы сотрудничества

Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обсудил со своим азербайджанским коллегой Магеррамом Алиевым перспективы сотрудничества двух стран.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич совершил визит вежливости послу Азербайджана Магерраму Алиеву. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Belarusun yeni səfiri azərbaycanlı həmkarı ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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