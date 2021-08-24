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Новый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины

Новый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим встретился с членами азербайджанской общины, проживающими в Нью-Йорке и близлежащих штатах.
Внешняя политика
24 августа 2021 г. 06:50
Новый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим встретился с членами азербайджанской общины, проживающими в Нью-Йорке и близлежащих штатах.

Как сообщает местное бюро Report, на месте для них было организовано оказание консульских услуг, а новоназначенный консул Азербайджана в США Джейхун Новрузов ответил на вопросы соотечественников, столкнувшихся с проблемами в оформлении документов, и пообещал предпринять конкретные шаги для решения существующих проблем.

Дипломат познакомился с активными членами общины, студентами вузов, руководителями действующих в США организаций, обсудил проблемы, с которыми сталкиваются члены общины во время пандемии COVID-19, в том числе с получением вакцинных паспортов, необходимых для въезда и выезда в США, вакцинацией в США, продлением срока действия паспортов.

Посол отметил, что в ближайшее время во многих городах и штатах США, где проживает больше всего азербайджанцев, будут организованы выездные консульские услуги. X. Ибрагим рассказал, что проблемы азербайджанцев, которые не могут приехать в Вашингтон, будут решаться в городах, где они проживают. По его словам, информация на сайте консульства будет регулярно обновляться, а работники будут оперативно отвечать на запросы.

На двухчасовой встрече члены общины проинформировали посла о планах на будущее, провели взаимные обсуждения по многим вопросам. Посол выразил готовность впредь регулярно проводить подобные встречи.

Вусаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın ABŞ-dakı yeni səfiri bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb

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