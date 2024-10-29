Новый посол Албании в Азербайджане вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Новый посол Албании в Азербайджане вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Новоназначенный посол Албании в Азербайджане Бесард Кадиа вручил копии верительных грамот главе МИД Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Report в МИД, Кадиа является первым послом-резидентом Албании в Азербайджане.

Министр поздравил дипломата с назначением и пожелал успехов в деятельности.

На встрече были обсуждены вопросы повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Албанией.

Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Албанией в различных областях, включая политическую, экономическую, энергетическую безопасность, транспорт и коммуникации, инвестиции, гуманитарную сферу, туризм и др. Особо подчеркнуто, что стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, вносят важный вклад в развитие отношений.

Была подчеркнута важность взаимовыгодного сотрудничества, поддержки и солидарности двух стран в рамках различных региональных и международных организаций для продвижения совместных инициатив.

Обсуждалось также председательство Азербайджана на COP29.