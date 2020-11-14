Новый посол Афганистана прибыл в Баку

В Баку прибыл новый чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан в Азербайджанской Республике Аманулла Джейхун

В Баку прибыл новый чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан в Азербайджанской Республике Аманулла Джейхун.

Как передает Report, до этого назначения он работал руководителем аппарата Министерства иностранных дел Афганистана.

Аманулла Джейхун работал послом Афганистана в Турции и Австралии. Кроме того, он занимал различные должности в представительствах своей страны в Малайзии и Германии. Посол говорит на английском, турецком, арабском, персидском и узбекском языках. Аманулла Джейхун также будет выполнять должности посла Афганистана в Грузии.