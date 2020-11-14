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Новый посол Афганистана прибыл в Баку

Новый посол Афганистана прибыл в Баку В Баку прибыл новый чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан в Азербайджанской Республике Аманулла Джейхун
Внешняя политика
14 ноября 2020 г. 19:23
Новый посол Афганистана прибыл в Баку
Аманулла Джейхун

В Баку прибыл новый чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан в Азербайджанской Республике Аманулла Джейхун.

Как передает Report, до этого назначения он работал руководителем аппарата Министерства иностранных дел Афганистана.

Аманулла Джейхун работал послом Афганистана в Турции и Австралии. Кроме того, он занимал различные должности в представительствах своей страны в Малайзии и Германии. Посол говорит на английском, турецком, арабском, персидском и узбекском языках. Аманулла Джейхун также будет выполнять должности посла Афганистана в Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanın Azərbaycana təyin etdiyi yeni səfir Bakıya gəlib

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