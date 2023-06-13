Новый министр обороны Турции: Мы всегда будем едины с нашими азербайджанскими братьями

”Мы всегда будем едины с нашими азербайджанскими братьями".

”Мы всегда будем едины с нашими азербайджанскими братьями".

Как передает Report, об этом заявил журналистам в Баку министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном: "Турция и Азербайджан и впредь будут продолжать свою деятельность под лозунгом “Одна нация, два государства”.

"Мы готовы оказать любую поддержку для дальнейшего развития азербайджанской армии. Мы продолжим наши совместные учения в соответствии со стандартами НАТО”, - сказал Ю.Гюлер.