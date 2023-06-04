Новый министр иностранных дел Турции посетит Азербайджан

Новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Азербайджан.

Новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов пригласил нового министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана посетить нашу страну.

Х.Фидан поблагодарил Дж.Байрамова за поздравления и теплые слова и с радостью принял приглашение посетить нашу страну.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам отношений братского, дружественного и стратегического партнерства, региональным проблемам между двумя странами.