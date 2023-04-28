Новый командующий РМК обсудил с министром обороны Армении выполнение трехсторонних договоренностей

Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с новым командующим Российским миротворческим контингентом в Карабахе Александром Ленцовым и обсудил ситуацию в зоне ответственности РМК.

Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с новым командующим Российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным в Карабахском регионе Азербайджана, Александром Ленцовым и обсудил ситуацию в зоне ответственности РМК.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, на встрече присутствовали посол России в Армении Сергей Копыркин, атташе по оборонным вопросам посольства Игорь Щербаков и экс-командующий контингентом Андрей Волков.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и ход выполнения трехсторонних договоренностей.

Напомним, генерал-полковник Александр Ленцов был назначен новым командующим РМК 26 апреля этого года.