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Новый командующий РМК обсудил с министром обороны Армении выполнение трехсторонних договоренностей

Новый командующий РМК обсудил с министром обороны Армении выполнение трехсторонних договоренностей Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с новым командующим Российским миротворческим контингентом в Карабахе Александром Ленцовым и обсудил ситуацию в зоне ответственности РМК.
Внешняя политика
28 апреля 2023 г. 14:36
Новый командующий РМК обсудил с министром обороны Армении выполнение трехсторонних договоренностей

Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с новым командующим Российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным в Карабахском регионе Азербайджана, Александром Ленцовым и обсудил ситуацию в зоне ответственности РМК.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, на встрече присутствовали посол России в Армении Сергей Копыркин, атташе по оборонным вопросам посольства Игорь Щербаков и экс-командующий контингентом Андрей Волков.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и ход выполнения трехсторонних договоренностей.

Напомним, генерал-полковник Александр Ленцов был назначен новым командующим РМК 26 апреля этого года.

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Версия на английском языке New commander of Russian peacekeeping contingent discusses implementation of tripartite declarations with Minister of Defense of Armenia
Версия на азербайджанском языке Sülhməramlı kontingentin yeni komandanı Ermənistanın müdafiə naziri ilə üçtərəfli bəyanatların icrasını müzakirə edib

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