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Новый генконсул Турции в Гяндже приступил к исполнению обязанностей

Новый генконсул Турции в Гяндже приступил к исполнению обязанностей Новоназначенный генконсул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп приступил к исполнению обязанностей.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 11:55
Новый генконсул Турции в Гяндже приступил к исполнению обязанностей

Новоназначенный генконсул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп приступил к исполнению обязанностей.

Как передает западное бюро Report, глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов провел встречу с новым генконсулом, подробно проинформировав его об истории, культуре и экономике города.

Глава ИВ отметил наличие тесных сотруднических связей с генеральным консульством Турции в Гяндже. Отметив, что поддержка братской страны ощущается постоянно, Н.Байрамов выразил надежду на дальнейшее развитие отношений по восходящей линии.

Р.Озтоп напомнил, что ранее осуществлял деятельность в генконсульстве Турции в Нахчыванской Автономной Республике и отметил, что горд приступить к работе в Гяндже.

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Версия на английском языке ФотоTurkiye's new consul general in Ganja takes office
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Gəncədəki yeni Baş konsulu fəaliyyətə başlayıb

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