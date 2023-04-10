Новый этап азербайджано-казахстанских отношений

Азербайджан придает большое значение отношениям со странами Центральной Азии, в том числе с тюркскими государствами региона. В последние годы визиты Президента Ильхама Алиева в страны Центральной Азии и глав региональных государств в Азербайджан обрели ре

Азербайджан придает большое значение отношениям со странами Центральной Азии, в том числе с тюркскими государствами региона. В последние годы визиты Президента Ильхама Алиева в страны Центральной Азии и глав региональных государств в Азербайджан обрели регулярный характер. Это, естественно, привело к развитию межгосударственных связей и созданию новых возможностей для сотрудничества. Одним из тюркских государств, с которым Азербайджан имеет тесные исторические связи, является Казахстан.

Report представляет краткий обзор имеющих глубокие корни азербайджано-казахстанских отношений.

Историческая, культурная и религиозная общность азербайджанского и казахского народов составляет основу связей между двумя странами. Традиционные дружественные и братские отношения наших стран уходят корнями в века.

Неслучайно, что в настоящее время в Казахстане проживает до двухсот тысяч азербайджанцев (треть из них проживает в Туркестанской области). Азербайджанцы работают в сфере науки, искусства, сельского хозяйства, бизнеса и других областях, активно участвуют в общественно-политической жизни этой страны. (Примечание: жена гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви Афаг была кыпчакского происхождения).

Дипломатические связи между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан были установлены 30 августа 1992 года. В январе 1993 года в Азербайджане открылось посольство Казахстана, а в марте 2004 года в этой стране открылось посольство Азербайджана. В сентябре 2008 года в Актау было открыто генеральное консульство Азербайджана.

Напомним, что последний визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан состоялся 13-14 октября 2022 года, когда глава государства принял участие в VI Саммите Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

24 августа прошлого года нашу страну с официальным визитом посетил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Тесные отношения глав наших государств вносят важный вклад в связи между нашими странами, служат поступательному развитию и дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

В целом состоявшиеся в последние годы взаимные визиты на высшем уровне президентов Азербайджана и Казахстана оказали положительное влияние на двусторонние отношения.

Что касается двусторонних связей, то следует отметить, что Центр творческого развития имени Курмангазы строится правительством Казахстана в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Физули. Этот шаг высоко оценивается Президентом и народом Азербайджана.

Кроме того, в Казахстане был снят и показан документальный фильм о жизни и творчестве великого лидера Гейдара Алиева. Это еще одно свидетельство высокого уважения казахского народа к памяти общенационального лидера.

Одним из моментов, свидетельствующих о дружественных отношениях между двумя странами, является наличие в Казахстане улицы имени великого лидера. Таким образом, одна из центральных улиц столицы Астаны с сегодняшнего дня будет носить имя общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Отметим, что на заседании Ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, состоявшемся 17 января текущего года, было принято окончательное решение о присвоении одной из улиц, расположенных в районе Есиль города Астаны, имени общенационального лидера Гейдара Алиева. Указанная улица расположена в районе города Астаны, где возведены современные здания, торговый центр, конгресс-центр, гостиницы и другие объекты общественного питания. В начале улицы расположен ботанический сад.

Кроме того, аудитория имени Гейдара Алиева в Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева была реконструирована посольством Азербайджана в этой стране и оснащена новейшим технологическим оборудованием.

Сотрудничество между двумя странами успешно продолжается на двустороннем и многостороннем уровне, в частности, в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Обе страны заинтересованы в расширении и развитии направлений сотрудничества в рамках ОТГ.

Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших деятельность Казахстана, направленную на содействие миру, безопасности и экономическому сотрудничеству в регионе, а также его инициативу по созданию "Совещания по взаимному сотрудничеству и мерам доверия в Азии" в сфере укрепления безопасности.

В то же время между нашими странами существует широкая договорно-правовая база. На сегодняшний день между Азербайджаном и Казахстаном подписано 134 документа. Среди этих документов следует особо подчеркнуть следующие документы - "Декларация о дружественных отношениях и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан" (1 марта 2004 года, Астана), "Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан" (24 мая 2005 года, Баку), "Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении взаимного союзнического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан" (24 августа 2022 года, Баку).

В рамках возникших в регионе новых реалий Зангезурский коридор, являющийся реальностью постконфликтного периода для открытия транспортных и коммуникационных линий, открывает новые возможности для центральноазиатского региона, в том числе и для Казахстана. Интересы наших стран совпадают и в этом вопросе.

Заслуживают одобрения работы по строительству фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря, являющейся основной частью проекта Трансевразийской суперинформационной магистрали (ТАСИМ), направленной на превращение наших стран в международный транспортно-коммуникационный коридор.

В этой связи следует подчеркнуть, что 28 сентября прошлого года между телекоммуникационными компаниями "Азертелеком" и "Казахтелеком" был подписан меморандум о стратегическом партнерстве по проекту прокладки фибероптической линии связи по дну Каспийского моря.

Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, созданная в 1999 году, вносит важный вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами. На сегодняшний день комиссия провела 18 заседаний. Последнее заседание состоялось 5 июля прошлого года в Казахстане.

Успешно развиваются и межпарламентские связи между Азербайджаном и Казахстаном. В законодательных органах обеих стран действуют группы дружбы.

Особое место в азербайджано-казахстанском сотрудничестве занимают торгово-экономические связи. В нашей стране зарегистрировано 182 коммерческих учреждения с казахстанскими инвестициями (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, сфера услуг). Из Казахстана в Азербайджан было инвестировано 102,2 млн долларов, а из Азербайджана в Казахстан - 205,2 млн долларов. В прошлом году товарооборот между нашими странами составил 598,47 млн долларов.

Помимо всего этого, продолжается успешное сотрудничество двух стран в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Сюда входит поставка сырой казахстанской нефти на мировой рынок по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, переработка сырой нефти казахстанского происхождения в Азербайджане, поставка сырой нефти казахстанского происхождения на мировой рынок и т.д. С марта 2023 года ООО SOCAR Midstream Operations начало транспортировку 125 000 тонн нефти в месяц с месторождения Тенгиз в Казахстане по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Первая отгрузка казахстанской нефти из порта Актау на танкер "Президент Гейдар Алиев" была осуществлена 21 марта, а вторая отгрузка на танкер "Шуша" - 28 марта.

Также существует сотрудничество между нашими странами в сфере образования. По информации на начало 2022-2023 учебного года в Азербайджане обучаются 87 граждан Казахстана. Казахский центр имени основоположника современной казахской письменной литературы Абая Кунанбаева функционирует в Бакинском государственном университете, а в Казахстане - аудитория Гейдара Алиева в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева, "Центр исследований истории и культуры Азербайджанской Республики" функционирует в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова.

Все это говорит о том, что отношения между нашими странами, имеющими общее происхождение и исторические и культурные связи, будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами как обоих народов, так и государств.